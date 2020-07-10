2020-07-10T18:31:50+03:00
Общество

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко осмотрел больницу Набережных Челнов

Министр также посетил строящемся здании онкологического диспансера
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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Сегодня, 10 июля, Набережные Челны посетил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Так, министр побывал в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) и строящемся здании онкологического диспансера.

Мурашко высоко оценил систему менеджмента качества БСМП, а также оснащение учреждения медицинской техникой, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

- Сегодня мы находимся в больнице скорой помощи, она имеет сертификаты по качеству безопасности медицинской помощи – это та тема для медицинских организаций, которые мы внедряем последние 3-4 года. Медицинские организации, осуществляющие внутренний контроль, должны внедрять такие внутренние технологии, которые присутствуют в этой больнице – это и профилактика осложнений при лечении, инцидент-менеджмент, планирование лечения пациента. Есть комплекс мероприятий, в совокупности составляющий систему менеджмента. Это все влияет на сроки, результат и скорость лечения, - заметил Мурашко.

При осмотре строящегося здания онкологического диспансера министру сообщили, что он будет готов уже в 2021 году. Учреждение будет обслуживать до 100 тысяч пациентов с Закамского региона Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко осмотрел больницу Набережных Челнов
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