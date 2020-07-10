Курбан-байрам 2020 в Татарстане: праздничные намазы прочтут на открытом воздухе

10 Июль 2020 2020-07-10T18:13:02+03:00

При себе в любом случае надо иметь средства индивидуальной защиты и собственный коврик для молитв. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сегодня, 10 июля, на собрании в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана определились с порядком проведения в республике Курбан-байрама 2020. В этот раз он выпал на 31 июля.

Так, с учетом пандемии коронавируса имам рекомендовано по возможности провести праздничный намаз на открытом воздухе.

- Соблюдать нужно все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором: соблюдать дистанцию 1,5 метра, при себе иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки и индивидуальный молитвенный коврик, - сообщили в ДУМ республики.

Что же касается начала праздничного намаза, то он определен на 4.15. Тем не менее мусульманам рекомендуют собираться у мечети или внутри ее в 3.30, так как праздничные вагазы начнутся уже в 3.45.

Кроме того, в ДУМ Татарстана определились и с размером нисаба – сумма при наличии которой мусульманин обязан провести жертвоприношение на Курбан-байрам. В этом году она равна 16 тысячам рублей за вычетом долгов.

- Заклание мусульманин приносит за себя, но не обязан совершать за своих несовершеннолетних (неполовозрелых) детей. За одного человека– одна овца (коза); или верблюд, или корова – за семерых. Курбан не является обязательным бедному или путнику (даже если последний обладает необходимым материальным имуществом), - также уточняют в ДУМ Татарстана.

О местах и порядке жертвоприношений в Управлении обещали сообщить попозже.

ИСТОЧНИК KP.RU