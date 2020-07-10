В 2020 году в Чебоксарах начнут благоустройство площадки у ДК «Салют» и Дубовой рощи

10 Июль 2020 2020-07-10T16:29:43+03:00

Тем временем в сквере М. Горького уже вовсю идут работы по благоустройству. Фото: gcheb.cap.ru

Всего горожане проголосовали за пять общественных пространств, которые нужно привести в порядок в первую очередь

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Во время объезда общественных пространств Чебоксар глава администрации города Алексей Ладыков сообщил, что уже в 2020 году начнется благоустройство площадки у ДК «Салют» и Дубовой рощи. Их в обновленном виде планируют открыть ко Дню города-2021.

Отметим, что на портале «Открытый город» жители столицы Чувашии путем голосования сами выбрали пять общественных пространств, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Это в том числе парк Победы, сквер им. М. Горького и Московская набережная. Работы там проведут в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, благоустройство уже стартовало в парке Победы. В частности, там планируется обустроить прилегающую территорию, поставить скульптуры, установить систему видеонаблюдения и освещение. Подготовительные работы завершены, подрядчик уже приступил к строительству пешеходных дорожек. На проект будет потрачено около 33 миллионов рублей. Как отмечают местные жители, данная территория не обновлялась на протяжении последних 40 лет.

Работы по благоустройству начаты и в сквере М. Горького. Сейчас там ведется подготовка основания под пешеходные дорожки и устройство кабельной линии для освещения. В будущем там, например, вокруг памятника Максиму Горькому появится декоративный камень. Стоимость проекта около 42 миллионов рублей. Все работы планируют завершить в конце августа - начале сентября 2020 года.

- Проект сквера был разработан заранее, прошел все этапы корректировки. Теперь территория существенно преобразится. Мы наблюдали здесь скопление разных компаний, бескультурное поведение, мусор. Были разбитые дорожки, неухоженная растительность. Сейчас всё будет по-новому, современно. Появится новая плитка, светильники, комфортные скамейки, зоны отдыха. Думаю, жителям понравится, - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.