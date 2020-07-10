2020-07-10T14:22:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб по COVID-19 в Чебоксарах: почему горожанам еще рано расслабляться

Число инфицированных только растет, а не уменьшается
Андрей МАРЬЯНОВ
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Сейчас индекс распространения COVID-19 в Чувашии составляет 1,02.Сейчас индекс распространения COVID-19 в Чувашии составляет 1,02.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На совещании оперштаба по COVID-19 в Чебоксарах замглавы администрации города Владимир Филиппов отметил, что в столице Чувашии число инфицированных только растет, а не уменьшается.

Так, по данным на 10 июля 2020 года, в Чувашии с начала пандемии было выявлено 5718 случаев коронавируса, 61 из них только за последние сутки. Сейчас от инфекции лечатся 2543 человека, скончались 43 пациента. Сейчас индекс распространения COVID-19 в республике составляет 1,02.

- Именно поэтому переход ко второму этапу послаблений пока преждевременен. Расслабляться рано, - считает Филиппов.

По итогам совещания председатель городского оперштаба по COVID-19 Алексей Ладыков дал поручения усилить в Чебоксарах все необходимые профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции.

Это, к примеру, ежедневные рейды по соблюдению горожанами ограничений. На нарушителей составляются акты и передаются в суд, который принимает решение, штрафовать или не штрафовать гражданина.

Напомним, что с 20 июня в Чувашии по указу врио главы региона Олега Николаева был совершен переход на первый этап снятия ограничений по коронавирусу. Так, жителям республики разрешили открытые прогулки в общественных местах, также возобновили свою работу некоторые предприятия малого бизнеса и летние веранды.

По-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метра, в магазины и общественный транспорт нельзя заходить без медицинских масок, люди в возрасте 65 лет и больше все еще должны находиться в самоизоляции. Кроме того, транспорт, магазины, учреждения и предприятия должны проходить постоянную дезинфекцию.

Отметим, что коронавирус может сохраняться до 8 - 10 часов на пористых поверхностях (бумага, необработанная древесина, картон, губка и ткань) и немного дольше на непористых поверхностях (стекло, пластик, металл и лакированное дерево).

- Не делитесь всеми подряд переадресованными сообщениями. Делитесь исключительно достоверной информацией, полученной от медицинских экспертов. За дополнительной информацией обращайтесь на единую горячую линию 8 800 2000 112 и сайт стопкоронавирус.рф, - также предупреждают в администрации Чебоксар.

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