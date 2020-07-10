В Чебоксарах впервые отремонтируют 110 дворов

10 Июль 2020 2020-07-10T12:06:52+03:00

На это городу в 2020 году выделяют почти в 15 раз больше денег, чем в 2019-ом, а именно 350 миллионов рублей.

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Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проверил ход работ по благоустройству дворов в городе.

- По решению врио главы Чувашии Олега Николаева Чебоксарам в этом году на благоустройство дворов выделяется более 350 млн рублей, это почти в 15 раз больше, чем в прошлом году (25 млн рублей). В целом за этот год мы должны комплексно благоустроить 110 дворов, 30 из них уже отремонтированы. За ходом работ на каждой дворовой территории следят жители. Без их согласия и подписи ни один объект приниматься не будет, - сказал Алексей Ладыков.

Так, сити-менеджер для начала посетил улицу Гастелло. Там идут работы по ремонту территорий около домов № 17, 19, 23. Темпы низкие - сделано всего около 10% от задуманного. Зато на 70% готова площадка под установку малых архитектурных форм. К тому же подрядчик изначально плохо уложил асфальт, пришлось переделывать.

- В приемке двора будут участвовать домовые комитеты, подрядчику нужно ускориться и оправдать ожидания жителей, - отметил Ладыков.

В свою очередь на проспекте 9-й Пятилетки идут работы над территориями домов № 24 и 26. Тут все сделано уже более чем на 90%, да и у стройконтроля серьезных претензий нет. В это воскресенье во дворах завершат установку МАФов.

К слову, жители попросили установить во дворах «лежачих полицейских» - много детей и проезд оживленный. Алексей Ладыков поручил подрядчику посмотреть варианты.

Идут работы и на площади Победы во дворах домов № 5, 5а, 5 корп. 1, а также на улице Социалистическая - дом № 2 корп. 1.

Там все еще ремонтируют проезды и тротуары, а также создают площадки под малые архитектурные формы. Работы выполнены более чем на 50%. Сдать объекты должны к 1 сентября.