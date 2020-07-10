В Татарстане в результате ДТП погибла фельдшер

10 Июль 2020 2020-07-10T11:44:51+03:00

Она управляла автомобилем, который слетел с дороги и перевернулся

Изменить размер текста: A A

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Новошешминском районе Татарстана. В четверг, 9 июля, в 0.20 на 15 километра автодороги Новошешминск-Андреевка-Новотроицкое на большой скорости автомобиль "Лада Гранта" вылетел с дороги в кювет встречного направления и перевернулся.

В результате ДТП пострадал 41-летняя женщина-водитель, работавшая фельдшером. "Скорую" ей вызвали очевидцы аварии.

Женщина получила тяжелые травмы. Ее доставили в местную больницу, но спустя несколько часов она скончалась, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU