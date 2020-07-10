Театр имени Качалова в Казани начал продажу билетов на новый 230-й юбилейный сезон

10 Июль 2020 2020-07-10T09:43:37+03:00

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11 сентября казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова откроет свой 230-й юбилейный сезон. Билеты уже в продаже.

Отметим, что 17 сентября зрители смогут увидеть первую премьеру сезона - комедию Жана Ануя “Бал воров” в постановке Ильи Славутского. В спектакле заняты заслуженные артисты Татарстана Елена Ряшина, Марат Голубев, Алексей Захаров, Павел Лазарев, Александр Малинин, Славяна Кощеева, Ксения Храмова, Виктор Шестаков и Илья Скрябин.

Вместе с тем ожидается открытие выставки, посвященной 145-летию актера, чтеца и педагога Василия Качалова. Экспонаты были доставлены из Москвы до самоизоляции и сейчас находятся на хранении в фондах музея театра.

ИСТОЧНИК KP.RU