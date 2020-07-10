Театр имени Качалова в Казани начал продажу билетов на новый 230-й юбилейный сезон
11 сентября казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова откроет свой 230-й юбилейный сезон. Билеты уже в продаже.
Отметим, что 17 сентября зрители смогут увидеть первую премьеру сезона - комедию Жана Ануя “Бал воров” в постановке Ильи Славутского. В спектакле заняты заслуженные артисты Татарстана Елена Ряшина, Марат Голубев, Алексей Захаров, Павел Лазарев, Александр Малинин, Славяна Кощеева, Ксения Храмова, Виктор Шестаков и Илья Скрябин.
Вместе с тем ожидается открытие выставки, посвященной 145-летию актера, чтеца и педагога Василия Качалова. Экспонаты были доставлены из Москвы до самоизоляции и сейчас находятся на хранении в фондах музея театра.
ИСТОЧНИК KP.RU