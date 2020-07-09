10 июля в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и даже град

9 Июль 2020 2020-07-09T16:11:31+03:00

11 июля ситуация изменится несильно: все те же переменная облачность, дождь, гроза, град и ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но прохладнее от этого не станет. Столбики термометров днем будут подниматься до +36 градусов

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В пятницу, 10 июля, в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер, а местами даже град. Об этом жителей республики предупреждает региональный Гидрометцентр.

- Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18-23 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +18..+23 . Максимальная температура воздуха днем +25..+30 , на востоке республики - +31..+36 , - отмечают синоптики.

В субботу, 11 июля ситуация изменится, но несильно: все та же переменная облачность, дождь, гроза, местами град и кратковеренные усиления ветра до 22 м/с. При это ночью температура воздуха будет опускаться до +12 градусов, а днем будет до +24.

ИСТОЧНИК KP.RU