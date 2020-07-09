В Чувашии хотят сократить количество чиновников
Врио главы Чувашии Олег Николаев дал поручение провести работу по анализу функций, осуществляемых республиканскими органами исполнительной власти. Результаты проверки должны помочь определить оптимальное число чиновников для повышения эффективности их работы.
- Общая численность служащих увеличена не будет, - сообщают в пресс-службе главы Чувашии. - При этом планируется максимально сократить численность должностей гражданской службы, учрежденных для организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности государственных органов, направив данные ресурсы на обеспечение выполнения государственными органами установленных для них задач и функций в соответствующей сфере их деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU