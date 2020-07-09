В Чувашии хотят сократить количество чиновников

9 Июль 2020 2020-07-09T16:53:32+03:00

Для этого в регионе проведут работу по анализу функций, которые осуществляют госслужащие

Изменить размер текста: A A

Врио главы Чувашии Олег Николаев дал поручение провести работу по анализу функций, осуществляемых республиканскими органами исполнительной власти. Результаты проверки должны помочь определить оптимальное число чиновников для повышения эффективности их работы.

- Общая численность служащих увеличена не будет, - сообщают в пресс-службе главы Чувашии. - При этом планируется максимально сократить численность должностей гражданской службы, учрежденных для организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности государственных органов, направив данные ресурсы на обеспечение выполнения государственными органами установленных для них задач и функций в соответствующей сфере их деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU