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Создана рабочая группа, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию Марий Эл

В нее вошли 11 человек - представители местных органов власти и различных структур
Алина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Марий Эл планируют подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию республики. Для этого уже создана специальная рабочая группа. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев.

Согласно документу, в группу вошли 11 человек - представители органов власти и различных структур. Ее сопредседателями стали глава Совета Марийского регионального отделения "Ассоциации юристов России" Рудольф Золоторев и председатель Комитета Госсобрания республики по законодательству Александр Павлов.