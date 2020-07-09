По делу о мошенничестве задержан замдиректора музея-заповедника "Остров Свияжск"
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего замдиректора "Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-Град Свияжск" и 54-летнего индивидуального предпринимателя из Санкт-Петербурга. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
Как полагает следствие, еще в 2018 году Минкульт Татарстана по итогам торгов заключило с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга госконтракт на поставку реставрационного оборудование для музея-заповедника "Остров-Град Свияжск". Цена вопроса превышала 10,6 миллиона рублей.
Но когда оборудование пришло вовсе не то, что требовалось, да еще и существенно дешевле, замдиректора музея-заповедника и неустановленные должностные лица в сговоре с поставщиком составили подложную накладную, следует из материалов уголовного дела. Этот документ позволял принять и оплатить это оборудование как более дорогостоящее.
- Таким образом, действиями подозреваемых, а также иных неустановленных следствием лиц, музею-заповеднику и государству причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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