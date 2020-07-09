2020-07-09T16:51:32+03:00
Происшествия

По делу о мошенничестве задержан замдиректора музея-заповедника "Остров Свияжск"

Утверждается, что он вместе с 54-летним предпринимателем из Санкт-Петербурга подменил реставрационное оборудование
Лика ИСАЕВА
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По уголовному делу также в качестве подозреваемых проходят неустановленные должностные лица.По уголовному делу также в качестве подозреваемых проходят неустановленные должностные лица.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего замдиректора "Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-Град Свияжск" и 54-летнего индивидуального предпринимателя из Санкт-Петербурга. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Как полагает следствие, еще в 2018 году Минкульт Татарстана по итогам торгов заключило с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга госконтракт на поставку реставрационного оборудование для музея-заповедника "Остров-Град Свияжск". Цена вопроса превышала 10,6 миллиона рублей.

Но когда оборудование пришло вовсе не то, что требовалось, да еще и существенно дешевле, замдиректора музея-заповедника и неустановленные должностные лица в сговоре с поставщиком составили подложную накладную, следует из материалов уголовного дела. Этот документ позволял принять и оплатить это оборудование как более дорогостоящее.

- Таким образом, действиями подозреваемых, а также иных неустановленных следствием лиц, музею-заповеднику и государству причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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