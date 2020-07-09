В Чебоксарах в ДТП с “Мерседесом” пострадали двое детей

9 Июль 2020 2020-07-09T16:39:43+03:00

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Сегодня, 9 июля, у ТЦ “Питер” в Чебоксарах произошла авария. Водитель автомобиля “Лада Гранта” при выезде с парковки не уступил дорогу “Мерседесу”. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

В результате аварии пострадали два пассажира отечественной легковушки - мальчики 4-ех и 5-ти лет. За рулем авто находилась их мать. Отметим, что дети были в специальных удерживающих устройствах. С места произошедшего они были госпитализированы на обследование.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU