В Чебоксарах в ДТП с “Мерседесом” пострадали двое детей
Сегодня, 9 июля, у ТЦ “Питер” в Чебоксарах произошла авария. Водитель автомобиля “Лада Гранта” при выезде с парковки не уступил дорогу “Мерседесу”. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
В результате аварии пострадали два пассажира отечественной легковушки - мальчики 4-ех и 5-ти лет. За рулем авто находилась их мать. Отметим, что дети были в специальных удерживающих устройствах. С места произошедшего они были госпитализированы на обследование.
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
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