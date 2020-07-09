“Это небезопасно”: в казанском парке “Континент” начался ремонт скейт-площадки
В казанском парке “Континет”, который находится в Ново-Савиновском районе, начался ремонт скейт-площадки. Там планируют полностью обновить покрытие рампы.
Фото: @park.kzn
- На время работ площадка будет закрыта, поэтому, пожалуйста, не заходите на объект — это небезопасно. Всех экстремалов и любителей уличного спорта ждем в парке Урицкого, где тоже есть скейт-площадка. Она находится в открытом доступе круглосуточно и совсем недавно здесь появилось освещение. Так что можно прийти покататься вечером, когда спадет жара, - отмечают в Дирекции парков и скверов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU