“Это небезопасно”: в казанском парке “Континент” начался ремонт скейт-площадки

9 Июль 2020 2020-07-09T16:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В казанском парке “Континет”, который находится в Ново-Савиновском районе, начался ремонт скейт-площадки. Там планируют полностью обновить покрытие рампы.

Фото: @park.kzn

- На время работ площадка будет закрыта, поэтому, пожалуйста, не заходите на объект — это небезопасно. Всех экстремалов и любителей уличного спорта ждем в парке Урицкого, где тоже есть скейт-площадка. Она находится в открытом доступе круглосуточно и совсем недавно здесь появилось освещение. Так что можно прийти покататься вечером, когда спадет жара, - отмечают в Дирекции парков и скверов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU