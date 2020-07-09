В Чебоксарах водитель троллейбуса, спасая пешехода, врезался в столб

9 Июль 2020 2020-07-09T13:40:21+03:00

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Авария возле остановки общественного транспорта "Гостиница Чувашия" в Чебоксарах произошла в 10.00 сегодня, 9 июля. Отъезжавший троллейбус маршрута №1 резко дернулся вправо и врезался в опору электропередач.

Пассажиры попадали на пол, не удержавшись. Всего на этот момент в салоне находилось 20 человек, помощь медиков потребовалась шести из них, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

Очевидцы рассказали, что помешал пешеход, перебегавший дорогуФото: МВД по Чувашской Республике

На месте происшествия очевидцы рассказали полицейским, что водитель троллейбуса вынужден был сманеврировать, спасая жизнь пешеходу, который решил перебежать дорогу перед самым передом общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU