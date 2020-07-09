В Чебоксарах водитель троллейбуса, спасая пешехода, врезался в столб
Авария возле остановки общественного транспорта "Гостиница Чувашия" в Чебоксарах произошла в 10.00 сегодня, 9 июля. Отъезжавший троллейбус маршрута №1 резко дернулся вправо и врезался в опору электропередач.
Пассажиры попадали на пол, не удержавшись. Всего на этот момент в салоне находилось 20 человек, помощь медиков потребовалась шести из них, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.
Очевидцы рассказали, что помешал пешеход, перебегавший дорогуФото: МВД по Чувашской Республике
На месте происшествия очевидцы рассказали полицейским, что водитель троллейбуса вынужден был сманеврировать, спасая жизнь пешеходу, который решил перебежать дорогу перед самым передом общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»