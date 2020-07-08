ВТБ Мобайл подключил 100 тысяч абонентов

8 Июль 2020 2020-07-08T18:04:04+03:00

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Мобильный оператор ВТБ Мобайл с запуска проекта подключил 100 тысяч абонентов. Юбилейную SIM-карту 7 июля получил клиент, оформивший переход со своим действующим у другого оператора номером в ВТБ Мобайл, в офисе банка в Санкт-Петербурге.

В настоящее время клиентам доступна к подключению обновленная линейка тарифных планов, в рамках которой до 100% стоимости услуг связи можно оплачивать бонусами программы лояльности ВТБ «Мультибонус». В числе преимуществ новой линейки – безлимитные звонки внутри сети, единый тариф в поездках по России, отсутствие платных подписок, а также возможность переноса неиспользованных остатков пакетов интернета, минут и SMS на следующий месяц.

Оценить преимущества тарифов можно бесплатно – до конца месяца подключения плата за обслуживание по тарифу «Оптимальный» не взимается. Всем новым абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» – 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Максим Шарков, генеральный директор ВТБ Мобайл:

«Мы рады, что клиенты проявляют такой высокий интерес к ВТБ Мобайл. Сейчас наблюдаем стабильный ежемесячный рост новых подключений. Во многом это связано с тем, что клиенты получают максимум преимуществ от объединения мобильных и банковских сервисов. Среди них - бонусы при использовании продуктов банка, широкая сеть отделений в Москве и Санкт-Петербурге, интеграция с каналами дистанционного обслуживания ВТБ и дополнительные инструменты безопасности. Также целый ряд новых сервисов будет запущен до конца года».

Подключиться к ВТБ Мобайл можно с сохранением своего номера. Для этого необходимо оформить заявку в офисе и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер. При переходе каждому клиенту зачисляется 1000 рублей на счет.

Оператор мобильной связи ВТБ Мобайл запущен в сентябре 2019 года. Сегодня получить SIM-карту оператора ВТБ можно в любом офисе банка в Москве и Санкт-Петербурге. Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении ВТБ Мобайл даже при нулевом балансе. Подробная информация на сайте.