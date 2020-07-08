В Казани нашли тело утонувшего мужчины в плавках

8 Июль 2020 2020-07-08T17:17:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время патрулирования берегов Казанки на территории Советского района столицы Татарстана сотрудники МЧС республики на несанкционированном пляже обнаружили тело мужчины. Останки мужчины всплыли в 80 метрах от берега рядом с СНТ "Дружба-1" на улице Новаторов, на погибшем обнаружились только плавки.

Заявлений об исчезновении мужчины, подходящего по возрасту и внешнему виду, в полицию не поступало.

- Причину смерти установят сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Тело извлечено и передано полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU