2020-07-08T17:17:50+03:00
Происшествия

В Казани нашли тело утонувшего мужчины в плавках

Причину смерти установят сотрудники правоохранительных органов
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Во время патрулирования берегов Казанки на территории Советского района столицы Татарстана сотрудники МЧС республики на несанкционированном пляже обнаружили тело мужчины. Останки мужчины всплыли в 80 метрах от берега рядом с СНТ "Дружба-1" на улице Новаторов, на погибшем обнаружились только плавки.

Заявлений об исчезновении мужчины, подходящего по возрасту и внешнему виду, в полицию не поступало.

- Причину смерти установят сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Тело извлечено и передано полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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