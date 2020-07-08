Татарстанец с ножом вступился за подругу, один человек погиб, трое ранены

8 Июль 2020 2020-07-08T17:44:11+03:00

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Нападение на компанию из пяти человек - двоих мужчин и трех женщин, произошло ночью 8 июля возле одного из домов в 7 комплексе Набережных Челнов.

Как уже успели установить сотрудники СУ СКР Татарстана, там пьянствовала компания, к которой позже присоединился 34-летний подозреваемый и его подруга. Вскоре три женщины начали избивать новенькую, и ее приятель сбегал домой за ножом.

Вернувшись он начал нападать на всех, кто был в компании. По версии следствия, злоумышленник нанес ножом смертельные ранения одному из мужчин. Остальные попали в больницу с многочисленными ранениями.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU