Татарстанец с ножом вступился за подругу, один человек погиб, трое ранены
Нападение на компанию из пяти человек - двоих мужчин и трех женщин, произошло ночью 8 июля возле одного из домов в 7 комплексе Набережных Челнов.
Как уже успели установить сотрудники СУ СКР Татарстана, там пьянствовала компания, к которой позже присоединился 34-летний подозреваемый и его подруга. Вскоре три женщины начали избивать новенькую, и ее приятель сбегал домой за ножом.
Вернувшись он начал нападать на всех, кто был в компании. По версии следствия, злоумышленник нанес ножом смертельные ранения одному из мужчин. Остальные попали в больницу с многочисленными ранениями.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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