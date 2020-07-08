2020-07-08T15:04:37+03:00
Общество

Вьющиеся растения и водяные сады: проектом благоустройства залива и дороги по дамбе в Чебоксарах занимается лаборатория МАРШ

Глава администрации города Алексей Ладыков обсудил дальнейшие планы с архитектурным критиком и куратором практической лаборатории Московской архитектурной школы (МАРШ-лаб) Еленой Гонсалес
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: с сайта gcheb.cap.ruФото: с сайта gcheb.cap.ru
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Разработкой проекта дальнейшего благоустройства залива и дороги по дамбе в Чебоксарах продолжит заниматься практическая лаборатория Московской архитектурной школы (МАРШ-лаб).

С ее куратором, а также архитектурным критиком Еленой Гонсалес дальнейшие планы обсудил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Так, в частности, они рассмотрели вариант того, как может «заиграть» территория, если нижнюю пешеходную зону вдоль перехода через дамбу дополнить навесами, скамейками и вьющимися растениями, в том числе и водяными садами.

- Как критик замечу, что требует вмешательства дорога по дамбе. Дамбу необходимо рассматривать как часть набережных Чебоксарского залива и включить в благоустраиваемое пространство. Пешеходам нужны теневые участки и места передышки, - сказала Елена Гонсалес.

Напомним, по проектам лаборатории МАРШ-лаб в разных регионах России реализовано 19 общественных пространств, включая Московскую набережную в 2018 - 2019 годах и частично Красную площадь в Чебоксарах в 2020-м.

- На данном этапе важно продолжить проектирование благоустройства центральной части города, завершить пятый этап Московской набережной, уделить внимание видовым площадкам. С авторским надзором это будет эффективно, - в свою очередь сказал Алексей Ладыков и отметил, что сейчас тренд Чебоксар - повышение уровня и качества жизни.

Также участники встречи обсудили варианты расстановки павильонов с активностями и дополнительных теневых навесов на Красной площади. Тут же решили, что к музею под открытым небом нужно добавить информационные стенды. Например, план храма, который находился на Красной площади.

Следующая встреча с авторами проекта намечена на август. Кроме того, на 2021 год уже запланирована консультация с дендрологами.

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