В Казани автомобиль Genesis на скорости взлетел, проехал по крыше лековушки и приземлился
Рано утром житель поселка Салмачи был разбужен грохотом и сработавшей сигнализацией его иномарки "Рено". Вышел посмотреть, и просто онемел: рядом с его гаражом припарковался чей-то Genesis, предварительно проехав по крыше французской иномарки.
Фото: соцсети
Водитель автомобиля премиум-класса с места происшествия сбежал, но следы ДТП помогли восстановить картину происшествия.
"Полет" начался на улице Центральной, когда на скорости не менее 140 километров в час Genesis наехал на кучу песка, которая сработала как трамплин. Иномарка оказавшись в воздухе, проехалась по крыше "Рено", а после этого врезалась в забор частного дома, и остановился перед самым гаражом.
Сбежавшего водителя сейчас разыскивают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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