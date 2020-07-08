В Казани автомобиль Genesis на скорости взлетел, проехал по крыше лековушки и приземлился

8 Июль 2020 2020-07-08T15:10:40+03:00

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Рано утром житель поселка Салмачи был разбужен грохотом и сработавшей сигнализацией его иномарки "Рено". Вышел посмотреть, и просто онемел: рядом с его гаражом припарковался чей-то Genesis, предварительно проехав по крыше французской иномарки.

Фото: соцсети

Водитель автомобиля премиум-класса с места происшествия сбежал, но следы ДТП помогли восстановить картину происшествия.

"Полет" начался на улице Центральной, когда на скорости не менее 140 километров в час Genesis наехал на кучу песка, которая сработала как трамплин. Иномарка оказавшись в воздухе, проехалась по крыше "Рено", а после этого врезалась в забор частного дома, и остановился перед самым гаражом.

Сбежавшего водителя сейчас разыскивают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU