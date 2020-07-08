2020-07-08T14:10:06+03:00
Спорт

Новый Азмун? "Рубин" может усилиться иранским форвардом

Кроме казанского клуба Мердадом Мухаммади интересуется "Уфа"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Youtube.com.Фото: Youtube.com.
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Казанский "Рубин" перед стартом следующего сезона намерен усилить линию атаки. Так, португальские СМИ приписывают казанцам интерес к 26-летнему форварду "Авеша" Мердаду Мухаммади.

Форвард сборной Ирана в нынешнем сезоне сыграл за португальский клуб 27 матчей, в которых забил 7 мячей. Его контракт с "Авешом" будет действовать до лета 2022 года. Стоимость игрока - 1,6 миллиона евро. По данным португальских СМИ, кроме "Рубина" Мохаммади интересуется еще и "Уфа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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