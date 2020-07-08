Ростехнадзор требует остановить стройку метро в Казани

8 Июль 2020 2020-07-08T11:30:18+03:00

Речь идет о приостановке работ на участке второй линии

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С 25 июня и по 3 июля этого года приволжское управление Ростехнадзора провело проверку место стройки второй линии метро в Казани. Дело в том, что еще до этого управление выдавало АО «Казметрострой» предписания об приостановке работ на первом участке - от станции «Фучика» до станции «Сахарова».

- На объекте продолжаются строительно-монтажные работы в отсутствие разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также утвержденной техническим заказчиком ГКУ «ГИСУ» проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, - отметили в итоге проверяющие.

Ими был составлен соответствующий акт и выдано новое предписание, а также заведено административное дело, материалы которого будут направлены в Арбитражный суд Татарстана.

Как отмечают в приволжском управлении Ростехнадзора, ранее АО «Казметрострой» за это уже был выписан штраф на 250 тысяч рублей.

Кроме того, компании было отказано в регистрации уведомления о готовности ввода в эксплуатацию электроустановки объекта «Строительная площадка ОВУ-013» на улице Закиева.

А при приемке тоннелепроходческого комплекса, который должен был использоваться при строительстве левого перегонного тоннеля станция «Сахарова» – станция «100-летие ТАССР», были выявлены грубые нарушения действующего законодательства. В итоге Ростехнадзор запретил эксплуатацию комплекса.

Напомним, в будущем вторая линия метро Казани должна включить в себя 12 станций. На первом участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова» будет четыре станции: «Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Сахарова».

ИСТОЧНИК KP.RU