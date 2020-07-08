2020-07-08T15:02:02+03:00
Общество

В День семьи, любви и верности 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов назвал секрет счастья

По мнению главы региона, главное - любить друг друга и решат все проблемы вместе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Сегодня, 8 июля, в России традиционно празднуют День семьи, любви и верности. Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился с жителями республики секретом семейного счастья и рассказал истории трех пар, которые его придерживаются.

- Семья – главное в жизни каждого человека. Семьи бывают разные, но рецепт семейного счастья у всех почти одинаков, - написал на своей странице в соцсети глава региона. - В любви и согласии более 60 лет живут Иван Васильевич и Анна Прохоровна – они вырастили 2 дочерей, сейчас радуются внукам и правнукам. Тот же рецепт – любить друг друга и решать все проблемы вместе – у родителей 5 детей из Балтасинского района Фираи Муллазиевны и Булата Бакиевича Зиятдиновых.

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности
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Отметил Минниханов не только те пары, что живут друг с другом уже несколько десятков лет, но и совсем молодые семьи.

Кроме того, в честь праздника президент вручил многодетным семьям Татарстана государственные награды. Так, Зиятдиновы получили орден "Родительская слава", а наград "Материнская слава" удостоились Гульназ Гайнуллина из Апастовского района, Сюмбель Гайфутдинова из Кукморского района, Елена Козлова из Бавлинского района, Ландыш Нуриева из Сармановского района, Наталья Романова из Тетюшского района, Татьяна Сидорова из Кукморского района и Гульнара Фаттахова из Азнакаевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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