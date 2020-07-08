В Ульяновской области водитель сбежал из перевернувшейся машины, бросив в ней пассажирку
Мужчину вскоре задержали полицейские
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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Во вторник, 7 июля, в рабочем поселке Новая Майна Мелекесского района произошло ДТП. В 13.15 у дома №2 на улице Тепличная в кювет съехал автомобиль “ВАЗ 21099”. После легковушка врезалась в препятствие, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка авто, которую пришлось госпитализировать. Несмотря на это, 41-летний водитель с места произошедшего поспешил скрыться. Ушел он, правда, недалеко - был оперативно задержан автоинспекторами. От медицинского освидетельствования на алкоголь мужчина отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU