В должности министра финансов Чувашии утвердили Михаила Ноздрякова
С 6 февраля текущего года он исполнял обязанности главы ведомства, которым некогда уже руководил
Фото: km.cap.ru
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Первым заместителем председателя Кабинета министров Чувашии - министром финансов региона назначен Михаил Ноздряков. Соответствующий указ во вторник, 7 июля, подписал врио главы республики Олег Николаев.
Заметим, что с 2011 по 2014 года Ноздряков уже был главой Минфина Чувашии. После работал в должности замдиректора департамента финансов Севастополя. В 2020 году Михаил Геннадьевич вернулся на родину, где с 6 февраля был исполняющим обязанности руководителя все того же ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU