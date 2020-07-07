2020-07-07T14:54:29+03:00
Общество

В должности министра финансов Чувашии утвердили Михаила Ноздрякова

С 6 февраля текущего года он исполнял обязанности главы ведомства, которым некогда уже руководил
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: km.cap.ruФото: km.cap.ru
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Первым заместителем председателя Кабинета министров Чувашии - министром финансов региона назначен Михаил Ноздряков. Соответствующий указ во вторник, 7 июля, подписал врио главы республики Олег Николаев.

Заметим, что с 2011 по 2014 года Ноздряков уже был главой Минфина Чувашии. После работал в должности замдиректора департамента финансов Севастополя. В 2020 году Михаил Геннадьевич вернулся на родину, где с 6 февраля был исполняющим обязанности руководителя все того же ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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