В должности министра финансов Чувашии утвердили Михаила Ноздрякова

7 Июль 2020 2020-07-07T14:54:29+03:00

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Первым заместителем председателя Кабинета министров Чувашии - министром финансов региона назначен Михаил Ноздряков. Соответствующий указ во вторник, 7 июля, подписал врио главы республики Олег Николаев.

Заметим, что с 2011 по 2014 года Ноздряков уже был главой Минфина Чувашии. После работал в должности замдиректора департамента финансов Севастополя. В 2020 году Михаил Геннадьевич вернулся на родину, где с 6 февраля был исполняющим обязанности руководителя все того же ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU