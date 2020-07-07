2020-07-07T15:46:41+03:00
Спорт

Игрок "Нефтехимика" продает свою клюшку, чтобы помочь больному раком хоккеисту

Либор Гудачек только в мае перебрался в клуб из Татарстана [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: sports.ru.Фото: sports.ru.
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29-летний словацкий нападающий Либор Гудачек, который только в мае текущего года пополнил состав "Нефтехимика", пытается помочь своему бывшему одноклубнику Ондржею Бухтеле, которому диагностировали злокачественную опухоль сердечной мышцы.

Гудачек решил помочь знакомому хоккеисту и выставил на продажу свою клюшку. Аукцион он объявил на своей странице в инстаграме. Все вырученные средства Гудачек передаст на лечение Бухтеле.

Фото: личная страница героя публикации.

Фото: личная страница героя публикации.

Отметим, что в минувшем сезоне Гудачек выступал за чешский "Либерец", где стал лучшим бомбардиром. В 50 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. К слову, Гудачек в свое время играл против "Нефтехимика" в КХЛ. Тогда он выступал за братиславский "Слован".

ИСТОЧНИК KP.RU

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