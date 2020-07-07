2020-07-07T15:18:51+03:00
Происшествия

СУ СКР Удмуртии: пока взрослые выпивали на берегу, в пруду утонул 12-летний школьник из Казани

Мама привезла мальчика на лето в гости к своим знакомым
Лика ИСАЕВА
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Утверждается, что взрослые не уследили за ребенком.Утверждается, что взрослые не уследили за ребенком.Фото: Александра КВИТКЕВИЧ
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Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" было возбуждено СУ СКР Удмуртии из-за гибели 12-летнего школьника в пруду возле деревни Столярово в Малопургинском районе.

Все произошло в воскресенье, 5 июля, когда четверо взрослых и четверо малолетних детей отправились отдыхать на пруд. Пока дети играли в воде на расстоянии 50 метров от берега, взрослые, как полагают в СУ СКР Удмуртии, выпивали и не заметили, в какой момент мальчик пропал.

Когда стало понятно, что мальчика нигде нет, были предприняты попытки самостоятельно разыскать его, но все было безуспешно. В итоге тело ребенка на глубине обнаружили спасатели.

Известно, что погибшего мальчика его мать привезла отдыхать на лето к знакомым из Агрыза.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, - сообщили в СУ СКР Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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