СУ СКР Удмуртии: пока взрослые выпивали на берегу, в пруду утонул 12-летний школьник из Казани
Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" было возбуждено СУ СКР Удмуртии из-за гибели 12-летнего школьника в пруду возле деревни Столярово в Малопургинском районе.
Все произошло в воскресенье, 5 июля, когда четверо взрослых и четверо малолетних детей отправились отдыхать на пруд. Пока дети играли в воде на расстоянии 50 метров от берега, взрослые, как полагают в СУ СКР Удмуртии, выпивали и не заметили, в какой момент мальчик пропал.
Когда стало понятно, что мальчика нигде нет, были предприняты попытки самостоятельно разыскать его, но все было безуспешно. В итоге тело ребенка на глубине обнаружили спасатели.
Известно, что погибшего мальчика его мать привезла отдыхать на лето к знакомым из Агрыза.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, - сообщили в СУ СКР Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU