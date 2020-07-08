2020-07-08T17:38:35+03:00
Общество

В Чувашии построят новое футбольное поле за 26 миллионов рублей

Оно появится в поселке Урмары
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в поселке Урмары на улице Мира планируют построить новое футбольное поле. На это уже выделено порядка 26 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет не только уложить покрытие поля, но и установить наружное освещение, а также малые архитектурные формы.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 16 июля. Футбольное поле он должен будет сдать в эксплуатацию до 1 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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