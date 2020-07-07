2020-07-07T13:12:11+03:00
Общество

В 2020 году в Набережных Челнах благоустроят 131 двор

В общем в Татарстане работы коснутся 1 084 придомовых территорий
Алина ГАБДУЛИНА
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Прямо сейчас в республике благоустраивают 427 объектов.Прямо сейчас в республике благоустраивают 427 объектов.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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В 2020 году в Татарстане благоустроят 1 084 двора. Большая их часть - придомовые территории Казани (226), но вместе с тем работы коснутся и 131 двора в Набережных Челнах, 83 - в Зеленодольске, а также 67 - в Нижнекамском районе.

Отметим, что прямо сейчас в республике благоустраивают 427 объектов. Там укладывают новый асфальт, ремонтируют освещение, восстанавливают тротуары и устанавливают новые малые архитектурные формы. Все это происходит в рамках программы "Наш двор".

В Казани же сегодня, 7 июля, завершились работы во дворе домов №13 и 13а на улице Шамиля Усманова. Там организовали новую тротуарную сеть вдоль дома, а хаотичную парковку преобразовали в парковочные карманы. Напротив дома появилась детская площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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