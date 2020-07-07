В Татарстане в пьяном ДТП погибла пенсионерка

7 Июль 2020 2020-07-07T12:11:30+03:00

Автомобиль, в котором она ехала, перевернулся на скорости

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 6 июля на автодороге "Набережные Челны - Бурды" в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, 49-летний водитель легковушки сел за руль пьяным. Он превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и там, не справившись с управлением, упал в кювет.

Он полученных травм на месте аварии скончалась 60-летняя пассажирка автомобиля, сообщили в Госавтоиснспекции Татарстана. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU