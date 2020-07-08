Участились авиарейсы из Казани в Ростов-на-Дону

8 Июль 2020 2020-07-08T10:23:51+03:00

Теперь самолеты будут вылетать еще и по понедельникам

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Авиаперевозчик решил увеличить частоту авиарейсов из аэропорта Казани в Ростов-на-Дону и обратно. Если ранее речь шла лишь о полетах три раза в неделю – вторник, четверг и суббота, то теперь к ним добавляется еще и понедельник.

Итак, по вторникам, четвергам и субботам самолет из столицы Татарстана отправляется в 15.15, а прибывает в Ростов-на-Дону в 17.05. Обратно воздушное судно вылетает в 12.40 и приземляется в Казани в 14.20.

Теперь же о расписании нового рейса по понедельникам. Так, из Казани самолет отправляется в 16.00, а прибывает в Ростов-на-Дону в 17.50. Обратный рейс в 13.25 с прибытием в столицу Татарстана в 15.10.

Время в пути составляет 1 час 50 минут. Пассажиров перевозят на лайнерах, рассчитанных на 100 посадочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU