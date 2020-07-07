В Татарстане представили нового главного судебного пристава
Сегодня президенту республики Рустаму Минниханову представили нового главного судебного пристава Татарстана. На этот пост назначен бывший глава судебных приставов Чувашии Анвар Закиров.
Фото: fssp.gov.ru
Закиров родился 17 января 1979 года в Бавлах, в 2001 году окончил Казанский Технологический институт, в 2004 году - юрфак КГУ.
В службе судебных приставов начал работать в 2001 году, дослужился до должностей: начальник отдела — старший судебный пристав Советского РОСП, Авиастроительного РОСП, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Татарстан (2016 год).
Два года (до 2018-го) занимал должность заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля Управления организации исполнительного производства ФССП России.
В Татарстан вернулся в июне 2018 года и до декабря занимал кресло заместителя руководителя УФССП Татарстан.
С 2018 по 2020 годы - и.о. руководителя и затем и руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии.
С мая 2020 года был и.о. главного судебного пристава Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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