За прошедшие сутки в Татарстане купаясь утонули два человека

7 Июль 2020 2020-07-07T10:46:08+03:00

Одного из них из воды достали очевидцы, а другого пришлось искать водолазам

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Вчера, 6 июля, в 16.05 в экстренные службы поступило сообщение из Балтасинского района Татарстана. Говорилось, что около села Верхний Шубан в искусственном водоеме (плотине) утонул 54-летний мужчина.

Прибывшим спасателям очевидцы рассказали, что погибший отплыл от берега всего на 10 метров и молча скрылся под водой. Возможно, мужчина не смог справиться с судорогами, возникшими из-за перепада температур воздуха и воды. Утонувшего из воды достали очевидцы, они попытались привести его в чувство, но безрезультатно.

- Данное место не оборудовано для купания и не является местом отдыха и купания населения, - отметили в МЧС Татарстана.

Второй за прошедшие сутки произошел в Казани на озере Комсомольское поселка Дербышки. Сообщение о произошедшей там трагедии экстренные службы получили в 20.06. Там во время купания утонул 35-летний мужчина. Его тело на глубине трех метров нашли члены водолазной группы ЗПСО №2. Погибшего доставили на берег и передали полицейским. В этом случае причина произошедшего все еще устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU