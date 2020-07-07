За прошедшие сутки в Татарстане купаясь утонули два человека
Вчера, 6 июля, в 16.05 в экстренные службы поступило сообщение из Балтасинского района Татарстана. Говорилось, что около села Верхний Шубан в искусственном водоеме (плотине) утонул 54-летний мужчина.
Прибывшим спасателям очевидцы рассказали, что погибший отплыл от берега всего на 10 метров и молча скрылся под водой. Возможно, мужчина не смог справиться с судорогами, возникшими из-за перепада температур воздуха и воды. Утонувшего из воды достали очевидцы, они попытались привести его в чувство, но безрезультатно.
- Данное место не оборудовано для купания и не является местом отдыха и купания населения, - отметили в МЧС Татарстана.
Второй за прошедшие сутки произошел в Казани на озере Комсомольское поселка Дербышки. Сообщение о произошедшей там трагедии экстренные службы получили в 20.06. Там во время купания утонул 35-летний мужчина. Его тело на глубине трех метров нашли члены водолазной группы ЗПСО №2. Погибшего доставили на берег и передали полицейским. В этом случае причина произошедшего все еще устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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