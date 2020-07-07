2020-07-07T10:17:18+03:00
Происшествия

В Ульяновске ищут 40-летнюю Ольгу Бочкареву, которая вышла из дома и пропала

О местонахождении женщины ничего не известно с 2 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновске начались активные поиски 40-летней Ольги Бочкаревой. Она вышла из дома в Желенозодорожном районе 2 июля, но обратно не вернулась до сих пор. Встревоженные близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Ольга ростом около 168 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней были белая футболка, синие джинсы и черные босоножки.

Просим всех, кто видел Ольгу, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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