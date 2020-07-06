2020-07-06T17:21:29+03:00
Общество

В каких домах Кировского района Казани на сутки отключат воду

Горожан просят сделать необходимые запасы
Олег ЛУГОВОЙ
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Ее не будет с 9.00 7 июля до 9.00 8 июля.Ее не будет с 9.00 7 июля до 9.00 8 июля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за запланированных работ по подключению водопровода в Кировском районе Казани на целые сутки отключат воду.

Так, ее не будет с 9.00 7 июля до 9.00 8 июля по следующим адресам: Горьковское шоссе, 24 (гимназия №3), 26 (Казанское училище олимпийского резерва), а также нечетные номера домов от №11 по №53, ул.Окольная, 1, 3.

Кроме того, краны на сутки пересохнут в домах и зданиях, расположенных на улицах: 40 лет Октября, Глазовская, Маршрутная, Можайского, Пархоменко, Самарская, Телецентра и Юбилейная.

- Просьба жителям этих домов заранее сделать все необходимые запасы. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, телефон: +7(843)231-62-60, - предупреждают в МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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