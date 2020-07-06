2020-07-06T15:36:35+03:00
Происшествия

На директора казанской школы №167 завели уголовное дело о взятке

Женщину задержали после того, как она получила деньги
Олег ЛУГОВОЙ
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После задержания женщину отправили под домашний арест.После задержания женщину отправили под домашний арест.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В отношении 53-летней директора казанской школы №167 было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Женщину задержали после того, как она получила деньги.

Как полагает следствие, к директору обратилась жительница Казани с просьбой зачислить ее ребенка в первый класс данной школы. За это подозреваемая потребовала 25 тысяч рублей. Родители тут же сообщили об этом в правоохранительные органы.

- После задержания директор школы свою причастность к совершению преступления признала, но только частично. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства данного дела, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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