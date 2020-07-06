В Марий Эл водитель утонул вместе с машиной

6 Июль 2020 2020-07-06T13:49:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла 4 июля, в субботу, в 0.55 неподалеку от поселка Юркино Юринского района Марий Эл. По предварительным данным, на рыбалку к реке Ветлуга приехала компания.

Ночью один из них - 29-летний мужчина, не имеющий водительских прав, решил покататься на УАЗике. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал прямо в воду.

Выбраться на берег мужчина не смог и утонул вместе с машиной, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU