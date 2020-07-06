Татарстан вошел в топ-10 регионов России по доходам населения

6 Июль 2020 2020-07-06T12:27:41+03:00

Соотношение доходов населения и фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составляет 1,97. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первую тройку в рейтинге, правда, заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также традиционно Москва

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Стало известно, что соотношение доходов населения и фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составляет 1,97. С такими данными республика вошла в топ-10 регионов России по по уровню материального благополучия граждан, а если попроще, то по реальным доходам.

Так, по данным РИА Новости, первую тройку в рейтинге разделили Ямало-Ненецкий (3,11) и Ненецкий (2,92) автономные округа, а также Москва (2,4). Татарстан же расположился на последней - десятой строчке.

Отметим, что по итогам 2019 года, доля жителей Татарстана, живущих за чертой бедности составляла 6,9%. А 0,8% из них и вовсе находились за чертой крайней бедности.

ИСТОЧНИК KP.RU