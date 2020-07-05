2020-07-05T18:17:46+03:00
Общество

Дождь, гроза и град: Прогноз погоды на 6 июля в Татарстане

Температура воздуха поднимется до 33 градусов тепла
Владимир КРУПСКИЙ
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Дождь прогнозируют на всей территории республики.Дождь прогнозируют на всей территории республики.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Погода в Татарстане ближайшие сутки будет неустойчивой. Так, уже ближайшим вечером, а также в течение всего следующего дня на территории республики ожидается сильный дождь и гроза. Возможен град. ,При грозе кратковременные усиления юго-западного ветра до 15-20 м/с, локально шквал до 23 м/с.

В Казани ночью и днем 6 июля местами ожидается гроза, при грозе кратковременные усиления юго-западного ветра до 16-21 м/с, днем локально град.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем - до 33 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дождь, гроза и град: Прогноз погоды на 6 июля в Татарстане
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