Хотела собаку, но лишилась денег: Девушка из Чувашии попалась на уловку мошенников

5 Июль 2020 2020-07-05T13:37:56+03:00

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В полицию обратилась 30-летняя жительница Новочебоксарска. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Горожанка откликнулась на объявление в интернете о продаже щенков породы шпиц. В ходе переписки продавец попросил оплатить стоимость щенка, после чего обещал в течение двух часов доставить «четвероногого друга» на адрес покупателя.

Женщина перевела деньги, однако щенка ей не привезли, переписка с продавцом на сайте бесплатных объявлений исчезла, сам он перестал отвечать на звонки. Сотрудникам ОМВД потерпевшая сообщила, что не раз слышала о подобных фактах мошенничества, но не думала, что сама окажется в такой ситуации. Проводятся мероприятия по розыску преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU