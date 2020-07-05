"Пока нет возможности привезти наших легионеров в страну": Волейболистки "Динамо" приступили к тренировкам не в полном составе

5 Июль 2020 2020-07-05T12:05:23+03:00

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Волейболистки казанского "Динамо" приступили к тренировкам. После медобследования спортсменки начали занятия в Казани.

- Нашему сбору предшествовал ряд мероприятий, связанных с эпидемиологической обстановкой. Было проведено тестирование на COVID-19, затем команда прошла УМО (углублённое медицинское обследование) 30 июня. И после того, как все получили допуск, с 1 июля мы начали тренироваться. По физическому состоянию игроков говорить пока не то чтобы рано, но есть некоторые вопросы по поводу функциональной формы. Но это нормально с учётом прошедших месяцев самоизоляции. Поэтому на данный момент мы пока просто собираем информацию и уже после этого будем корректировать тренировочную работу и команды в целом, и каждого из игроков индивидуально, - рассказал главный тренер команды Ришат Гилязутдинов.

Пока к тренировкам приступили только волейболистки с российским паспортом. Легионеры, Саманта Брисио и Саманта Фабрис, пока не могут заниматься вместе с командой.

- Данный вопрос, очевидно, не в моей компетенции. Но понятно, что это не произойдёт, пока не будет восстановлено авиасообщение с их странами и не будет разрешён допуск специалистов в Россию. Хотя недавно вышло постановление, что высококлассные специалисты уже имеют право приезжать в соответствии с действующими трудовыми соглашениями. Но, к сожалению, у нас пока нет возможностей это организовать, привезти наших легионеров в страну.

ИСТОЧНИК KP.RU