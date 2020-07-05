В Татарстане построено более 1,3 миллиона квадратных метров жилья

5 Июль 2020 2020-07-05T17:11:20+03:00

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По программам жилищного строительства по состоянию в республике введено в эксплуатацию 1 миллион 349 тысяч квадратных метров жилья – 45,3% от плана. Динамика ввода жилья за 2 недели составила 186,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

Инспекцией государственного строительного надзора республики с начала года проведено 585 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 78 постановлений на общую сумму 3 миллиона 255 тысяч рублей. Не истек срок оплаты по 21 постановлению на сумму 1 миллион 180 тысяч рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 681-ой организации – членов СРО.

По инвестиционной программе Госжилфонда при Президенте РТ в органы статистики отчитались по 17 домам на 996 квартир площадью 57 тысяч квадратных метров (20,8 % от плана). По оставшимся 113-ти объектам инвестиционной программы степень готовности домов следующая: в высокой степени готовности находится 78 объектов, в средней – 16 объектов, в низкой - 19 объекта.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 миллион 317,2 тысячи метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками. На сегодня введено в эксплуатацию 69 многоквартирных жилых дома площадью 494,5 тысяч квадратных метров, что составляет 37,5% от плана. За прошедшие 2 недели введено 11 объектов площадью 117,6 тыс. квадратных метров. По остальным домам в высокой степени готовности находятся 63 объекта, в средней степени – 39 объектов, в низкой степени – 6 объектов.

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тысяч 680 домов площадью 1 миллион 388,2 квадратных метров. На 3 июля введено в эксплуатацию 6 тысяч 135 индивидуальных жилых домов площадью 797,6 тысяч квадратных метров, что составляет 57,4 % от плана.

ИСТОЧНИК KP.RU