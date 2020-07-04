Прокуратура Казани взяла на контроль расследование инцидента - отец отбирает выручку за проданные детьми книги

4 Июль 2020 2020-07-04T12:06:39+03:00

Эти деньги он тратит себе на выпивку [видео]

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В соцсетях появился видеоролик, снятый жителем казанского микрорайона Азино. Он запечатлел, как возле одного из магазинов несовершеннолетние мальчик и девочка торгуют книжками. Просят за томик они 10 рублей, и сообщили автору видео, что книги продают по заданию отца. Он забирает выручку и потом покупает себе спиртное.

Запись увидели сотрудники надзорного ведомства. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Казани начать проверку на предмет соблюдения прав детей.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям родителей или законных представителей несовершеннолетних, а также ответственных должностных лиц органов системы профилактики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - По результатам надзорных мероприятий прокуратура примет все необходимые меры, направленные на устранение нарушений законодательства и восстановление прав детей.

В Казани отец отбирает у детей деньги от продажи книг себе на выпивку.

ИСТОЧНИК KP.RU