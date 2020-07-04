В Марий Эл единственный удар ножом стал причиной смерти мужчины
В Звенигово 3 июля в своей квартире поссорились сожители. Конфликт перерос в расправу - 48-летняя подруга схватилась за нож и вонзила его в бедро своего возлюбленного.
Единственный удар стал причиной гибели мужчины - он скончался от полученного ранения на месте происшествия, истек кровью.
- По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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