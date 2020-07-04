2020-07-04T09:53:51+03:00
Происшествия

В Татарстане пожарный извещатель сохранил жизнь 100-летнему пенсионеру

С возгоранием справились спасатели МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Возгорание в частном доме 100-летнего пенсионера, участника Великой Отечественной войны, проживающего на улице Космонавтов в селе Пестрецы Пестречинского района республики, началось в 15.02 в четверг, 2 июля. Фронтовик в 13.00 включил газовую горелку в бане, а сам ушел в дом. Когда начался пожар, дым затянуло в дом, где сработали пожарные извещатели - между домом и баней есть крытый переход.

Хозяин вызвал сотрудников МЧС Татарстана. Они сумели потушить на начальной стадии, причиненный ущерб минимален - выгорела стена внутри бани на общей площади 1 квадратный метр.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - сообщают в МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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