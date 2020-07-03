2020-07-03T17:48:56+03:00
Общество

В Чебоксарах устраивают рейды на нарушителей правил парковки

Одно из «излюбленных» мест - дороги у Красной площади
Поделиться:
В Чебоксарах просят оставлять автомобили на парковках. Фото www.gcheb.cap.ruВ Чебоксарах просят оставлять автомобили на парковках. Фото www.gcheb.cap.ruФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В столице Чувашии взялись за любителей припарковаться в неположенных местах. Патрулирование и фотофиксацию нарушений с помощью системы «Дозор» усилили вместе с послаблениями режима повышенной готовности.

Ранее глава администрации Алексей Ладыков обозначил, что автолюбители стали чаще нарушать введенные правила, ставить машины под запрещающие знаки, тем самым мешая дорожному движению.

- Недавно завершили реконструкцию Красной площади, открыли ее для прогулок. Здесь организована большая пешеходная зона. Многие отдыхающие стремятся подъехать вплотную на личном авто, оставляют машины вдоль дороги, игнорируя требования знаков. Но место для парковки есть в 100 метрах! И таких примеров много, - сокрушался Ладыков на прошедшем совещании.

При этом, по словам чиновников, в центральной части города достаточно муниципальных парковок, где за символическую плату можно припарковать автомобили. По словам начальника отдела организации парковочных мест МКУ «Земельное управление» Эдуарда Портнова, автомобилистам на некоторых парковках предоставляют возможность воспользоваться бесплатным временем до 60 минут. Далее оплата от 10 до 30 рублей, в зависимости от времени парковки.

Администрация Чебоксар призывает автовладельцев оставлять транспортные средства в предназначенных местах для парковки и в местах, не нарушающих правила дорожного движения. Где и как парковаться в общественных местах - смотрите на сайте chebparking.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ульяновская область почти на половину готова к отопительному сезону
700 нарушений масочного режима выявили в казанском общественном транспорте
В Чебоксарах устраивают рейды на нарушителей правил парковки
Рустам Минниханов на выставке «Дни поля-2020»: Это хорошая форма работы для сельхозпроизводителей, когда есть контакт с наукой, можно пообщаться с партнерами
В Казани потеплеет до 30 градусов выше нуля
Заболеваемость пневмонией в Набережных Челнах за год выросла на 10%
Новые преподаватели-исследователи СамГУПС
В Ульяновске 19-летний безработный грабил дачные дома
ЕГЭ 2020 в Татарстане: В первый день экзамен сдавали 3,5 тысячи выпускников
Из Казани в Москву запустили новый автобус
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Казани росгвардейца, сбросившего подругу из окна, отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет
В Татарстане экс-судья ответит перед законом за смертельное ДТП
В Марий Эл водитель сбил подростков и сбежал
3 июля 2020 года в Татарстане объявили еще об одной смерти от коронавируса
В Татарстане на детской площадке 6-летняя девочка получила перелом ключицы и челюсти
В Татарстане на трассе М7 насмерть сбили пешехода