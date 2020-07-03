В Чебоксарах устраивают рейды на нарушителей правил парковки

3 Июль 2020 2020-07-03T17:48:56+03:00

В Чебоксарах просят оставлять автомобили на парковках. Фото www.gcheb.cap.ru Фото: Из материалов пресс-службы

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В столице Чувашии взялись за любителей припарковаться в неположенных местах. Патрулирование и фотофиксацию нарушений с помощью системы «Дозор» усилили вместе с послаблениями режима повышенной готовности.

Ранее глава администрации Алексей Ладыков обозначил, что автолюбители стали чаще нарушать введенные правила, ставить машины под запрещающие знаки, тем самым мешая дорожному движению.

- Недавно завершили реконструкцию Красной площади, открыли ее для прогулок. Здесь организована большая пешеходная зона. Многие отдыхающие стремятся подъехать вплотную на личном авто, оставляют машины вдоль дороги, игнорируя требования знаков. Но место для парковки есть в 100 метрах! И таких примеров много, - сокрушался Ладыков на прошедшем совещании.

При этом, по словам чиновников, в центральной части города достаточно муниципальных парковок, где за символическую плату можно припарковать автомобили. По словам начальника отдела организации парковочных мест МКУ «Земельное управление» Эдуарда Портнова, автомобилистам на некоторых парковках предоставляют возможность воспользоваться бесплатным временем до 60 минут. Далее оплата от 10 до 30 рублей, в зависимости от времени парковки.

Администрация Чебоксар призывает автовладельцев оставлять транспортные средства в предназначенных местах для парковки и в местах, не нарушающих правила дорожного движения. Где и как парковаться в общественных местах - смотрите на сайте chebparking.ru.