2020-07-03T21:44:48+03:00
Общество

"Зеленый фитнес" возвращается в Казань

Тренировки на свежем воздухе пройдут 4 июля
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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4 июля в Казани пройдут первые летние тренировки на свежем воздухе от проекта «Зеленый фитнес». Занятия состоятся на придомовых территориях с ограниченным количеством участников – до 10 человек.

Тренировки пройдут на территориях жилых комплексов «Светлый», «Салават купере», «Арт-сити», а также на площадке у Министерства спорта РТ, сообщают организаторы. Ознакомиться с расписанием и записаться на тренировку можно в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Напомним, проект «Зеленый фитнес» стартовал в Казани в 2015 году. За 5 лет он охватил порядка 350 тысяч участников в 62 городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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