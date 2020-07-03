"Зеленый фитнес" возвращается в Казань

3 Июль 2020 2020-07-03T21:44:48+03:00

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4 июля в Казани пройдут первые летние тренировки на свежем воздухе от проекта «Зеленый фитнес». Занятия состоятся на придомовых территориях с ограниченным количеством участников – до 10 человек.

Тренировки пройдут на территориях жилых комплексов «Светлый», «Салават купере», «Арт-сити», а также на площадке у Министерства спорта РТ, сообщают организаторы. Ознакомиться с расписанием и записаться на тренировку можно в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Напомним, проект «Зеленый фитнес» стартовал в Казани в 2015 году. За 5 лет он охватил порядка 350 тысяч участников в 62 городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU