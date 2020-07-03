Новые преподаватели-исследователи СамГУПС

3 Июль 2020 2020-07-03T15:31:42+03:00

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В минувший вторник, 30 июня, девять аспирантов Самарского государственного университета путей сообщения получили дипломы об окончании обучения и благодарности «За высокие достижения в научно-исследовательской деятельности».

Аспирантам СамГУПС присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Торжественная церемония прошла на региональной инновационной площадке Куйбышевской железной дороги «Трансфер инноваций». Именно здесь молодые ученые СамГУПС в рамках веб-семинаров и тренингов осваивают новые технологии, в том числе искусственного интеллекта, цифровых двойников и цифровых экосистем.

С приветственным словом к молодым ученым дистанционно через видеоэкран инновационной площадки обратился ректор СамГУПС Иван Андрончев. Он поздравил выпускников с успешным завершением третьего уровня высшего образования, пожелал дальнейших успехов в научной деятельности.

- В настоящее время диплом об окончании аспирантуры и квалификация «преподаватель-исследователь» имеет высокий статус. Следующим важным шагом должна стать защита кандидатской диссертации, а в дальнейшем и докторской диссертации. Это очень благородная задача. Вы должны доказывать, что вы лучшие, вы должны получать уникальные научные результаты и тем самым укреплять свою академическую, деловую, профессиональную и личную репутацию, - сказал ректор.

К поздравлениям присоединился проректор по научной работе и инновациям СамГУПС Максим Гаранин.

Он отметил, что практически все современные профессии требуют анализа, синтеза и разработок новых перспективных решений, которых никогда не было ранее. И на это должны быть нацелены выпускники аспирантуры СамГУПС.

Не случайно на площадке «Трансфер инноваций» дипломы и благодарности аспирантам вручил (с учетом социальной дистанции) промобот Василий.

В числе выпускников аспирантуры Ирина Анатольевна Ефремова, Ирина Александровна Ефремова, Алексей Жалилов, Сафура Калиева, Елена Сандлер, Александр Иванов, Дарья Сергеева, Наталия Шамонова и Виталий Юрлов.

Научные направления аспирантов связаны с совершенствованием параметров работы систем железнодорожного транспорта, техносферной безопасностью и природообустройством, а также с работой техники и технологий наземного транспорта.