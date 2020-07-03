2020-07-03T20:02:05+03:00
Происшествия

В Казани будут судить машиниста, из-за которого сошел с рельс грузовой состав

Причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия. Фото Приволжского СУ России на транспортеС места происшествия. Фото Приволжского СУ России на транспортеФото: Из материалов пресс-службы
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В Кировский районный суд передано уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба". На скамью подсудимых сядет 40-летний машиниста тепловоза Роман Ч.. По версии следствия, машинист допустил сход поезда на станции Юдино в марте.

Все произошло днем 5 марта, когда произошло нарушение машинистом правил движения и эксплуатации поезда. Тогда в ходе маневровых работ произошел сход грузового поезда № 6880, в составе которого было 61 вагона, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба ОАО "РЖД".

- Обвиняемый железнодорожник, осуществляя управление поездом, не обеспечил точное выполнение задания на маневровую работу, не следил за подаваемыми сигналами и указаниями о передвижениях, не обеспечил безопасность производства маневров, - сообщили в Приволжском СУ России на транспорте.

В этом происшествии обошлось без жертв, но имуществу предприятия был причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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