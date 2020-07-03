Императорский мост в Ульяновске перекроют на два дня

3 Июль 2020 2020-07-03T20:29:42+03:00

Объехать можно будет по другому мосту - Президентскому. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Проехать по нему нельзя будет 4 и 5 июля

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В ближайшие субботу и воскресенье на Императорском мосту запланированы работы по асфальтированию проезжей части. На время закрытия переправы автотранспорт, в том числе общественный, будет курсировать по Президентскому мосту.

Ремонтные работы организованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- С понедельника движение будет осуществляться в обычном режиме, - сообщили в мэрии Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU