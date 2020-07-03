700 нарушений масочного режима выявили в казанском общественном транспорте

3 Июль 2020 2020-07-03T18:37:02+03:00

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В Казани продолжаются рейды в общественном транспорте по проверке соблюдения пассажирами санитарно-эпидемиологических требований. Напомним, что все пассажиры должны находиться в салоне автобусов, троллейбусов и трамваев в масках и перчатках.

Ежедневные проверки сотрудники Комитета по транспорту Исполкома и представители транспортных предприятий проводят на крупных остановочных пунктах. Только за июнь было выявлено 709 нарушителей. Сегодня утром контрольно-ревизионная служба провела очередной рейд на остановке «Энергоуниверситет».

Рейды в общественном транспорте начинают проводить в утренний час пик, когда большая часть казанцев едет на работу. Контрольно-ревизионная служба не пропускает ни одного автобуса – только на одном остановочном пункте в поле зрения проверяющих попадает до 100 единиц общественного транспорта. За июнь всего было проверено 4 тысяч 19 единиц подвижного состава на 192 остановках.

Большая часть пассажиров находится в салонах в масках и перчатках, но, как правило, в каждом транспорте найдется по 1-2 человека с опущенными на подбородок масками или вовсе без средств защиты. Выписать штрафы на них контрольно-ревизионная служба не может, сотрудники могут только предупредить нарушителя об ответственности. Если пассажир отказывается надеть маску и перчатки, проверяющие просят его покинуть транспортное средство. В случае отказа – вызывают полицию, которая составляет протокол административного нарушения. Пока нарушитель не согласится надеть маску и перчатки, транспортное средство с места не тронется, что, естественно, вызывает недовольство у других пассажиров.

- Жарко и душно, вот и сдвигаю маску на подбородок, а когда большое скопление людей, надеваю ее обратно, – ответила на просьбу проверяющего надеть маску одна из пассажирок.

- Да, согласна, неудобно в ней, а руки и вовсе потеют в перчатках. Но раз нужно, то наденем, – добавила еще одна пассажирка.

По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Марата Хисамутдинова, жители Казани в целом стараются соблюдать требования носить маски и перчатки. Тем не менее, в июне в ходе рейдов было выявлено 709 нарушителей, из них 54 пассажира не захотели надеть маску и перчатки. Им было отказано в услуге по перевозке, и они покинули салон транспортного средства.

- В основном нарушители – это молодые люди, но нужно отдать должное, люди старшего поколения выручают их – дают им свои запасные комплекты масок и перчаток, чтобы не задерживать движение транспорта, – рассказал Хисамутдинов.

Соблюдать требования должны не только пассажиры, но и экипаж транспортного средства. Кондукторам за отсутствие маски и перчаток грозит предупреждение, затем – выговор и на третий раз – депремирование.

ИСТОЧНИК KP.RU